Mondim de Basto vai investir 500 mil euros na mobilidade urbana

O Município de Mondim de Basto assinou o contrato para a execução da empreitada da rede periurbana de passeios que vai ligar o centro da Vila aos lugares de Pedra Vedra, Serra e Vilar de Viando.

Esta obra, que surgiu na sequência do exercício de planeamento executado ao nível da CIM do AVE – Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável do Ave (PAMUS do Ave) – visa a execução de passeios e respetivas infraestruturas, numa extensão total de 4100 metros lineares e vai permitir a criação de condições para a circulação pedonal, de forma segura e confortável destes três lugares da freguesia de Mondim até ao centro da Vila.

Decorrido o procedimento de contratação pública, através da realização do concurso público desta empreitada, a autarquia vê assim reunidas as condições para avançar com a formalização do contrato para a Criação de uma Rede Periurbana de Passeios na Vila de Mondim de Basto, com a empresa Higino Pinheiro & Irmão, S.A.

Uma intervenção que representa um investimento de 479.244,59 euros, comparticipado em 85%, através do Programa Operacional Regional do Norte e que vem responder às necessidades da população destes três lugares da freguesia de Mondim.