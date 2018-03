Mondim de Basto: sessões para reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas

O Município de Mondim de Basto com o Núcleo Empresarial promoveram, no passado dia 5 de março, o primeiro de quatro encontros empresariais, tendo este incidido sobre as “Estratégias para a Qualificação do Comércio Local em Mondim de Basto”.

Estes encontros integram as ações do projeto Mondim Coopera, que resulta de uma candidatura conjunta do Município e do Núcleo Empresarial de Mondim de Basto ao programa de financiamento Portugal 2020, e que tem como objetivo qualificar as PME’s dos setores agroalimentar, restauração, alojamento, turismo e a indústria extrativa – granito em especial, para a aposta em fatores de inovação e diferenciação como geradores de competitividade.

A forte adesão dos agentes económicos locais é reveladora do interesse e motivação para investirem na qualificação e na inovação.

O programa deste primeiro encontro contou com um painel de convidados que apresentaram projetos com exemplos que se assemelham ao que se pretende implementar em Mondim de Basto, mas também se debruçaram sobre o estudo dos clientes e sobre as suas preferências. O Dr. Ricardo Lemos, representante do CEVAL – Confederação Empresarial do Alto Minho – foi responsável pela apresentação do projeto “100% Alto Minho” e o Dr. Pedro Carvalhaes, docente na Escola Superior de Tecnologias e Gestão do Politécnico do Porto, debruçou-se sobre o tema “A nova geração de clientes. O que esperam de nós?”.

Importantes contributos que motivaram momentos de partilha e troca de experiências entre os participantes.

