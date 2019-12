Mondim de Basto reflete sobre a temática de “Vender e comprar localmente”

O Município de Mondim de Basto encontra-se a desenvolver um conjunto de ações de promoção e sensibilização com o objetivo de melhorar as condições de funcionamento do Mercadinho Rural.

No passado dia 29 de novembro, decorreram três sessões sobre a temática “Vender e comprar localmente” direcionadas para os produtores locais, mas também para o público geral que efetua as suas compras e para os agentes do comércio local, importantes veículos de escoamento da produção local.

A formadora Graça Mil-Homens, com grande experiência em questões ligadas ao comércio local, foi a dinamizadora dos diferentes grupos de trabalho.

Incrementar a procura pelos produtos com origem no território de Mondim de Basto, promover o associativismo dos produtores locais e fomentar a compra de produtos agrícolas e transformados com origem em Mondim de Basto, por parte dos agentes económicos locais é o objetivo deste projeto do Mercadinho Rural, que irá promover 12 ações de sensibilização em 2019 e 2020.

Este projeto é cofinanciado pelo PDR 2020, LEADER, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural.