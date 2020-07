Mondim de Basto: redução tarifária aplicada às linhas intermunicipais

No início deste mês de julho entraram em vigor algumas das linhas e dos horários dos transportes públicos, que haviam sido suspensos, no concelho de Mondim de Basto, devido à COVID-19.

Para além da retoma de linhas e horários, a autarquia de Mondim de Basto e a CIM do Ave, através do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART), vão implementar descontos de 50% do valor dos “Passes Sociais” e dos cartões “Pré-Pago” de 10 viagens.

Além destes descontos, os utilizadores das linhas intermunicipais e inter-regionais passam agora a beneficiar, também, da mesma redução de 50% nos cartões “Pré-Pago” de 10 viagens.

Uma medida importante para apoiar a retoma da vida económica e social do concelho