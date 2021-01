Mondim de Basto reconhecido como “Município Amigo do Desporto”

O Município de Mondim de Basto foi, no passado dia 30 de dezembro de 2020, reconhecido como «Município Amigo do Desporto», numa cerimónia de entrega de galardões, que juntou vários municípios, na Póvoa de Varzim.

Este galardão foi atribuído pela Cidade Social e pela Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGES), que desenvolvem um programa de boas práticas e de formação com os Municípios, tendo em vista o incremento ou melhoria de atividades físicas e desportivas no concelho.

Como explica o Vereador do Pelouro do Desporto, Nuno Lage, «a adesão a este programa representa um compromisso do município promover, em cada ano, alterações, melhorias ou inovações no seu modelo de intervenção nas áreas da atividade física e do desporto».

O Município de Mondim de Basto, reconhecendo as potencialidades naturais do território e o esforço que as associações desempenham nesta área, assume o compromisso de continuar a trabalhar na promoção da atividade física para todas as faixas etárias da população e na melhoria das condições para a prática de modalidades diversas.