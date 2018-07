O Gabinete de Proteção Civil do Município de Mondim de Basto apresentou, no passado dia 5 de julho, à população da Aldeia de Travassos – Bilhó, os programas “Aldeia Segura” e “Pessoas Seguras”.

Uma medida que resulta da reforma do sistema de prevenção e combate aos incêndios, e que tem como objetivo prevenir e minimizar os efeitos dos incêndios rurais.

No concelho de Mondim de Basto, todas as freguesias foram consideradas de 1ª prioridade em matéria de Defesa da Floresta Contra Incêndios.

A escolha da Aldeia de Travassos para a apresentação destes programas reside no facto de ter sido identificado como um aglomerado de maior risco.

As dezenas de pessoas que se juntaram no café da aldeia, puderam perceber que estes programas pretendem contribuir para a salvaguarda de pessoas e bens, conhecer as medidas de autoproteção a adotar bem como as condutas a observar em caso de evacuação ou deslocação para o local de abrigo/refúgio.

Nesta sessão foi ainda dado a conhecer o Oficial de Segurança Local, um voluntário, residente na Aldeia de Travassos e que, em caso de incêndio, será responsável por auxiliar a operacionalização do aviso, evacuação e encaminhamento das pessoas para o abrigo ou refúgio.

O Presidente da Câmara, Humberto Cerqueira, e o Comandante do Posto da GNR de Mondim de Basto marcaram presença nesta sessão.

A autarquia vai prosseguir, brevemente, com estas campanhas de sensibilização noutros aglomerados do concelho, também identificados como tendo maior risco.