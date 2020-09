Mondim de Basto: projeto vencedor do Orçamento Participativo quer promover EN304

Já é conhecido o vencedor do Orçamento participativo Jovem 2021 da Câmara Municipal de Mondim de Basto. As votações nos projetos decorreram de 10 de julho a 15 de setembro.

No total, 3 propostas concorreram à edição deste ano da iniciativa promovida pela Autarquia, que se debruçou sobre 2 áreas na vertente do Turismo e do Desporto.

A proposta vencedora, ‘N304 Provavelmente a melhor estrada da Europa’, reuniu o maior número de votos e consiste em valorizar o património e território tornando a Estrada N304 num ponto Turístico de Mondim de Basto e dar continuidade a toda a divulgação já realizada.

A ideia será dotar o trajeto de um conjunto de valências e símbolos próprios, que permita a quem nos visita marcar a sua passagem de uma forma distinta e promover o Concelho, bem como toda a atividade económica local.

Foram também apresentadas como propostas ‘Pista de Downhill’ e Plataforma da divulgação turística de Mondim Basto’.

O Executivo felicita todos os participantes e toda a comunidade que votou nas propostas. Uma excelente participação cívica dos Mondinenses, garante que, esta iniciativa seja de valor e apresente bons projetos para Mondim de Basto.