Mondim de Basto presente no Salão Internacional de Turismo Gastronómico em Ourense

O Município de Mondim de Basto marcou presença, pelo sexto ano consecutivo, na XANTAR – 20º Salão Internacional de Turismo Gastronómico que decorreu de 6 a 10 de fevereiro em Orense, Espanha.

Xantar constitui-se como um importante meio de promoção dos produtos e das potencialidades turísticas do concelho, que se revelam fortes atrativos para cativar visitantes para o nosso território.

Esta vigésima edição contou com 283 expositores de 12 países, tendo sido visitada por mais de 24.000 pessoas.

No stand de Mondim de Basto, os visitantes tiveram oportunidade de provar doçaria tradicional e conhecer os produtos endógenos, como o mel, o vinho e as compotas.

A participação do Município neste tipo de iniciativas enquadra-se na nova estratégia de turismo. Mondim tem estado representado em vários certames nacionais e internacionais, com o objetivo de promover os produtos locais e as potencialidades turísticas do concelho, beneficiando assim o território Mondinense.