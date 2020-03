Mondim de Basto: novo Executivo Municipal já tomou posse

O ato formal de Tomada de Posse dos novos elementos do Executivo Municipal de Mondim de Basto realizou-se ontem, dia 4 de março, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. Teresa Rabiço da Costa assumiu o comando da autarquia Mondinense até ao final deste mandato e deu posse a uma nova Vereadora, Ana Rita Lemos Oliveira.

No seu discurso, a nova Presidente da Câmara, deixou a garantia de continuar a cumprir o programa e os compromissos assumidos no início do mandato em 2017 e a dedicar o seu trabalho em prol do bem-estar de todos os Mondinenses.

O novo Executivo Municipal passa a ser composto pelos seguintes elementos:

– Teresa Rabiço da Costa (PS) – Presidente

– Paulo Mota (PS) – Vice-Presidente

– Nuno Lage (PS) – Vereador em Regime de Permanência a Meio-Tempo

– Idalécio Carvalho (CDS-PP) – Vereador sem Competências Delegadas

– Ana Rita Oliveira (PS) – Vereadora sem Competências Delegadas