Mondim de Basto lança concurso para reabilitação do Pavilhão Gimnodesportivo

A Câmara Municipal de Mondim de Basto abriu concurso para a empreitada de Reabilitação Energética do Pavilhão Gimnodesportivo.

Esta operação tem como objetivo dotar o edifício de melhores condições de funcionamento e conforto e, por isso, a intervenção incidirá ao nível das paredes das fachadas e da cobertura, mas também do sistema de produção de energia térmica, dos equipamentos de climatização e de iluminação.

A preocupação com a eficiência energética do edifício está bem patente nas escolhas das medidas de melhoria previstas no caderno de encargos, pretendendo-se que a classe energética passe do nível C para A+.

A empreitada representa um investimento base de 486.078,14€ e terá um prazo de execução de 6 meses. Os interessados poderão apresentar as suas propostas, através da plataforma ANOGOV, até ao dia 2 de dezembro de 2020.

A obra de reabilitação Energética do Pavilhão Gimnodesportivo conta com o apoio da União Europeia e será cofinanciada em 138 308,07€ pelo programa FEDER.