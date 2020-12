Mondim de Basto investe 15 mil euros para financiar intervenções pecuárias

A Câmara Municipal de Mondim de Basto está a apoiar, financeiramente, os cerca de 150 produtores pecuários do concelho, com o valor correspondente às intervenções sanitárias realizadas.

O valor estimado para a comparticipação da totalidade das intervenções pecuárias previstas para este ano de 2020 ronda os 15.000 euros, o que representa um importante apoio para os produtores locais poderem continuar com as suas explorações. Do ponto de vista sanitário, permite também o cumprimento do plano de controlo e erradicação de doenças.

A agricultura e, particularmente, a produção pecuária apresenta-se como um meio de subsistência de muitas famílias, sendo uma das principais atividades das freguesias de montanha.

Valorizar os produtos de qualidade, como a raça maronesa nos bovinos, a raça bravia nos caprinos e a raça churra do Minho nos ovinos, por forma a incentivar esta atividade económica, é uma medida que o executivo Mondinense tem mantido desde 2009.

Para além da pecuária outras atividades como a viticultura ou a apicultura têm merecido a atenção da autarquia, cujos serviços apoiam e esclarecem os produtores do concelho, das ajudas e medidas de apoio disponíveis para a respetiva atividade