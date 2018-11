Mondim de Basto dispõe de um novo serviço de apoio aos munícipes que tem como objetivo informar e auxiliar na resolução de problemas de consumo, como por exemplo os relacionados com energia, telecomunicações ou outros serviços.

O Centro de Informação Autárquico ao Consumidor foi inaugurado no passado dia 20 de novembro, na Câmara Municipal e resulta da parceria entre a autarquia e a Direção Geral do Instituto do Consumidor.

Este novo serviço vai funcionar em gabinete próprio, nas instalações da Câmara Municipal para informar os cidadãos dos seus direitos e deveres, enquanto consumidores, apoiar na resolução de conflitos do consumo, nomeadamente através da receção de reclamações, acompanhamento e encaminhamento para as entidades competentes.

Como explica o Presidente da Câmara, Humberto Cerqueira, “além do Balcão Único que concentra os serviços da Câmara, este gabinete junta-se a outros já existentes no edifício da câmara municipal, como o Gabinete de Apoio ao Emigrante, Gabinete de Apoio ao Agricultor, Gabinete de Inserção Profissional, o serviço de atendimento do IEFP e o Espaço do Cidadão, que procuram facilitar o acesso dos munícipes aos diferentes serviços que se empenham na resolução dos seus problemas”.

