Mondim de Basto implementa medidas preventivas adicionais para conter o COVID-19

Atenta à evolução da situação do país face ao COVID-19, e considerando as medidas excecionais de emergência aprovadas, no dia de ontem, pelo Conselho de Ministros, a autarquia de Mondim de Basto emitiu novo despacho para implementação de medidas preventivas adicionais no concelho.

Assim, foi determinado o encerramento da Biblioteca Municipal e do Posto de Turismo, bem como de todos os complexos desportivos e parques infantis do concelho.

Lembramos que no passado dia 10 de março a Câmara Municipal havia já decretado o cancelamento da realização das feiras bimensais e do Mercadinho Rural; o aluguer do Pavilhão Gimnodesportivo e a suspensão das atividades do Centro Desportivo Municipal, do núcleo Mexa-se e da Escola Municipal de Música.

Neste período de alerta, vamos todos respeitar as medidas adotadas para conter a propagação do COVID-19.