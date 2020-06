Mondim de Basto: Festas e Romarias canceladas devido à COVID-19

Face à situação de calamidade declarada novamente pelo Governo a 12 de junho passado, no âmbito da pandemia COVID-19, está proibida a realização de qualquer festa popular ou romaria.

Esta restrição tem como objetivo a salvaguarda da saúde e segurança da população, sendo aconselhada a não concentração de pessoas na via pública.

Assim, o Município de Mondim de Basto informa que este ano não serão autorizadas as realizações das habituais festas e romarias das diferentes localidades do concelho, apelando à compreensão de todos os munícipes e à sua colaboração no cumprimento das medidas de distanciamento físico, indispensáveis à contenção da infeção.

Apesar do levantamento gradual de algumas restrições impostas até ao momento, e por forma a abrandar o contágio e a propagação do vírus COVID-19 continua a ser fundamental, a observância das regras de ocupação, permanência e distanciamento físico, bem como regras de higiene e, ainda, de manter em vigor medidas excecionais e específicas quanto ao acesso aos estabelecimentos comerciais, de prestação de serviços, estabelecimentos de restauração e edifícios públicos.