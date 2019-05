Mondim de Basto envolve instituições na promoção de hábitos de vida saudáveis

Mondim de Basto dedicou dois dias de atividades e de ações de sensibilização para a importância da adoção de hábitos de vida saudáveis.

A Feira da Saúde decorreu nos dias 3 e 4 de maio, num ambiente tranquilo e descontraído no espaço do mini golfe, e envolveu diversas entidades que se empenharam em desenvolver um programa de atividades que chegou a públicos diversificados.

Na manhã de 3 de maio, os alunos do ensino pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico aprenderam a importância dos hábitos de higiene oral, com o Urso Tolas. Através de uma peça de teatro, os alunos da Escola Básica e Secundária deixaram os melhores conselhos de higiene aos pequenos alunos. A Unidade de Cuidados na Comunidade Cuidar Mondim também se associou a esta atividade.

No Pavilhão Municipal, o Encontro de Boccia Sénior promovido pelo Centro Desportivo Municipal, incentivou dezenas de mondinenses à prática desta modalidade desportiva, essencial para o desenvolvimento das capacidades físicas e mentais de um público que se julga mais sedentário.

No período da tarde e com o apoio da Unidade de Cuidados na Comunidade Cuidar Mondim, os alunos da Escola Básica e Secundária aprenderam a conhecer e prevenir as doenças cardiovasculares. Ao final do dia, uma sessão de esclarecimento sobre Reiki, com a Terapeuta Natural Sílvia Carvalho e uma aula de Zumba Fitness, com Nádia Costa Pinto, fechou o programa deste primeiro dia.

No sábado, o workshop “Pequenos-almoços e Snacks Saudáveis”, com a nutricionista Tânia Tinoco, despertou a curiosidade e o interesse e muitas pessoas que depois se juntaram para a Aula de Pilates com Marco Carneiro.

Uma iniciativa que se insere no programa Rede Social e que pretende educar, incentivar e alertar a população para a necessidade de se adotarem comportamentos saudáveis, essenciais para uma maior qualidade de vida das populações