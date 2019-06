Mondim de Basto é vencedor no festival Finisterra Arrábida Film & Art

O recém-lançado filme promocional do concelho de Mondim de Basto foi premiado na edição de 2019, do festival Finisterra Arrábida Film & Art. Este festival premeia filmes de várias categorias e Mondim de Basto, com o vídeo “Mondim de Basto – Para Exploradores por Natureza” venceu na categoria de Filme Promocional. A seleção dos melhores filmes está a cargo de um júri especializado em áreas diversas como a televisão, o jornalismo, o cinema e o turismo.

A cerimónia de entrega de prémio decorreu esta quinta-feira no Cineteatro João Mota em Sesimbra, e contou com a presença do Vereador Paulo Mota, que considerou ser um importante momento de divulgação para o território de Mondim de Basto. O vídeo, que já conta com milhares de visualizações nas redes sociais, constitui uma excelente ferramenta de divulgação do concelho. “Mondim de Basto – Para Exploradores por Natureza” está disponível para visualização em todas as redes sociais do Município.