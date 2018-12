O tema da deficiência foi o mote para um dia dedicado à reflexão e ao debate em Mondim de Basto. No passado dia 10 de dezembro, a ASAD – Associação Social de Apoio à Deficiência promoveu, com o apoio da Câmara Municipal de Mondim de Basto, o seminário “Cidadania em Ação”, que envolveu diversas instituições locais e a população em geral.

Debates, depoimentos e estudos marcaram este dia, cujas sessões contaram com os contributos de entidades como a Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento, Pista Mágica – Escola de Voluntariado, Segurança Social, Centro de Saúde, Escola EB 2,3/S de Mondim de Basto, IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. e da Câmara Municipal. Foram dinamizadores das mesas de trabalho o Vereador do Desporto e Associativismo, Nuno Lage, o Presidente da União das Freguesias de Campanhó e Paradança, Joaquim Pereira, a Diretora do Agrupamento de Escolas de Mondim, Isabel Coutinho e o Diretor Técnico da CERCIFAF, Luís Roque.

O Presidente da Câmara Municipal, Humberto Cerqueira, que acompanhou os trabalhos realçou a necessidade de reforçar a cidadania, para envolvimento da comunidade na inclusão das pessoas com incapacidade ou portadoras de deficiência.

Este seminário encerrou com a assinatura de um protocolo entre a ASAD e a Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento que pretendem desenvolver um plano para a inclusão social e profissional das pessoas com deficiência ou incapacidade de Mondim de Basto.

A ASAD iniciou atividade em 2011, com sede em Paradança, e é a única associação do concelho que presta apoio no caso de deficiência.

