Mondim de Basto: Comissão Municipal de Proteção Civil faz avaliação da situação epidemiológica

A Comissão Municipal de Proteção Civil de Mondim de Basto reuniu, esta manhã, para fazer um ponto de situação relativo à evolução da pandemia COVID-19 no concelho e definir estratégias de atuação para os próximos tempos.

A reunião incidiu, particularmente, na análise da situação atual das IPSS do concelho e respetivas respostas, do contexto no Agrupamento de Escolas, das valências e apoios prestados pelos Bombeiro Voluntários e GNR locais.

A Câmara Municipal propôs-se divulgar, regularmente, os dados fornecidos pelo ACES Alto Ave, com a evolução da epidemia no concelho.

Marcaram presença nesta reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, a Presidente da Câmara acompanhada dos seus Vereadores; a Coordenadora Municipal da Proteção Civil; o Comandante da GNR; o Comandante dos Bombeiros Voluntários; a Diretora do Agrupamento de Escolas; a Delegada de Saúde e um representante da Santa Casa de Misericórdia.

A Presidente da Câmara, Teresa Rabiço e o Vereador com o pelouro da Proteção Civil, Paulo Mota, reiteram todo o acompanhamento e colaboração do Município, no desenvolvimento de trabalho e parcerias, com diferentes instituições do concelho.