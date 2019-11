Mondim de Basto comemorou 30º Aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança

O Município de Mondim de Basto associou-se às comemorações do 30º Aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança, que se celebram hoje, dia 20 de novembro, e realizou junto das crianças do ensino pré-escolar do concelho, a atividade sugerida pela campanha nacional da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, “Estendal do Direitos”.

A Equipa Multidisciplinar do Município, em parceria com o Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto, apresentou um teatro de fantoches baseado na história “Uma Aventura na Terra dos Direitos” e promoveu a pintura de t-shirts pelas crianças, com o objetivo de trabalha com as mesmas, a temática dos Direitos da Criança.

A atividade culminou com a afixação do estendal, com as respetivas t-shirts, na Avenida Dr. º Augusto Brito, em pleno centro da Vila de Mondim de Basto, para sensibilizar toda a comunidade para este assunto.

Os professores do Centro Escolar Mondim Oeste trabalharam a mesma temática e colocaram no espaço exterior desse estabelecimento de ensino, as t-shirts dos alunos, a fim de sensibilizar os encarregados de educação para a importância dos direitos das suas crianças.