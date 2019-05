Mondim de Basto combate vespa da galha do castanheiro

Os serviços municipais de Mondim de Basto, com o apoio técnico da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN), realizaram duas largadas do parasitoide Torymus Sinensis, em Paradança e em Campanhó, com o objetivo de combater e eliminar a Vespa das Galhas do Castanheiro.

A vespa do castanheiro é uma praga que compromete o crescimento dos ramos dos castanheiros e, por consequência, a frutificação, podendo diminuir drasticamente a produção e a qualidade da castanha e conduzir ao declínio dos castanheiros.

O parasitoide largado é originário de Itália e foi propositadamente encomendado para fazer face a esta ameaça. O inseto Torymus Sinensis alimenta-se das larvas da vespa do castanheiro, combatendo esta praga, sem causar impactes negativos no ambiente.

A autarquia está atenta ao aparecimento de novos focos desta praga e irá intervir de forma a atenuar os prejuízos que possam ser causados.