Mondim de Basto: Câmara Municipal reduz dívida em 14%

O Relatório de Contas do Município de Mondim de Basto foi aprovado, por maioria, na última reunião da Assembleia Municipal, realizada a 27 de abril, e vem provar mais uma vez a trajetória que o Município tem assumido no sentido de, honrando os seus compromissos, consolidar a dívida e a relação com os fornecedores.

É de realçar a diminuição em 14% do total da dívida face ao ano anterior, o que significa uma diminuição de 1 280 885,81 euros, sendo que a dívida em 31/12/2017 se cifrava em 8 155 300,48€. Tendo em conta que o limite da dívida total àquela data era 10 667.868,77€, verifica-se assim que o município dispõe já de uma margem no valor de 2 512.568,29€, face ao limite legal. A este propósito, recorde-se que o município ultrapassou a situação de incumprimento legal em meados de 2016.

De uma maneira geral, todos os restantes indicadores são positivos, a exemplo do Prazo Médio de Pagamento aos fornecedores que se fixou, no final de 2017, em 13 dias. Este é, sem dúvida, um indicador que condiciona e determina, positivamente, a relação de confiança com os fornecedores do município, que têm a garantia de pagamento nos prazos legais e esperados.

O relatório evidencia, também, que no que concerne às despesas de capital, estas traduzem-se essencialmente nos investimentos realizados, que significam 47% das mesmas sendo que as amortizações dos empréstimos representam 45%. De referir que o investimento realizado em 2017 aumentou 27% em relação a 2016, fixando-se em mais de 1,5 milhões. Este investimento inclui obras diversas em áreas como o abastecimento de água, sistema de drenagem de águas residuais, equipamentos de transporte, vias e arruamentos, iluminação pública, ampliação do cemitério, entre outros.

Uma outra rúbrica da despesa destacada no Relatório de Contas diz respeito a transferência e subsídios atribuídos a freguesias, associações e famílias, cujo total superou os 900 mil euros.

As contas são auditadas pelo Revisor externo e mereceu o seu parecer favorável.