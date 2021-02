Mondim de Basto: autarquia disponibiliza 47.500 € para apoiar associações desportivas

O Município de Mondim de Basto irá apoiar financeiramente oito associações desportivas do concelho, para que estas executem os respetivos planos de atividades, propostos para o corrente ano de 2021.

Para tal, disponibilizou uma verba de 47.500€ que serão distribuídos, de acordo com o regulamento municipal desta medida, pelas associações sediadas no concelho e sem fins lucrativos, que apresentaram a sua candidatura às categorias de “Desporto de Rendimento – Competição/Prática Desportiva Não Profissional (Sénior)” e “Desporto de Rendimento – Formação Desportiva/Atividade Regular”.

Este ano, apresentaram candidatura para a obtenção dos referidos apoios o Mondinense FC, o Atei FC, a Associação de Ciclismo e BTT Sr.ª da Graça, a AMA – Associação Mondim Atletismo, o Clube de Parapente de Basto, o Clube de Caça e Pesca, a Associação Champions MMA e o Clube de Ténis.

A atribuição destes apoios representa o reconhecimento da forte dinâmica desportiva e social desenvolvida pelo associativismo do concelho, bem como do contributo dado para a educação e formação da população mais jovem do concelho.