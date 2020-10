Mondim de Basto: comparticipação de vacinas da gripe para maiores de 65 anos

A Câmara Municipal adquiriu vacinas da gripe, que vão estar disponíveis nas farmácias locais e que se destinam aos munícipes com idade igual ou superior a 65 anos.

A partir da próxima segunda-feira, dia 19 de outubro, os interessados poderão tomar, gratuitamente, a sua vacina numa das farmácias do concelho, que serão também responsáveis pela sua administração. Para isso, basta que apresentem o cartão de cidadão como comprovativo da idade e indiquem o respetivo número de utente do Serviço Nacional de Saúde.

Esta iniciativa surge na sequência da adesão do Município ao programa “Vacinação SNS Local”, promovido pela Associação Dignitude e tem como objetivo proteger o grupo etário mais vulnerável, nomeadamente as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, através da promoção da sua vacinação contra a gripe sazonal.

Agende a toma da sua vacina através dos seguintes contactos:

– Farmácia Nova Mondim – 255 386 041

– Farmácia Oliveira – 255 381 104