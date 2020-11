Mondim de Basto: atividade cinegética suspensa no concelho até 19 de novembro

A autarquia de Mondim de Basto informou que, de acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 92-A/2020 de 2 de novembro, a atividade cinegética – caça e pesca – no concelho de Mondim de Basto está suspensa até ao dia 19 de novembro de 2020.

Informam-se os senhores caçadores que já tenham pago as autorizações para caçar nos dias 8, 12, 15 e 19 de novembro, que irão ser contactados pelos serviços municipais no sentido de se dirigirem à tesouraria da Câmara Municipal, para que lhes seja devolvido o valor despendido.