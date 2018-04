Mondim de Basto assinala Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância

O Município de Mondim de Basto associou-se à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do concelho para assinalar, durante este mês de abril, o Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância, com um conjunto de iniciativas que pretendem alertar e envolver toda a comunidade.

Simbolicamente, a fachada do edifício dos Paços do Concelho foi decorada com um laço azul e aos pais e encarregados de educação está a ser distribuído um plano mensal, com propostas de atividades para desenvolverem em conjunto com os seus filhos e educandos.

Para o dia 27 de abril foi agendada uma caminhada sob o mote “Um dia vestido de azul”, que pretende juntar pais e filhos na luta contra os maus tratos. Esta caminhada culminará na Praça do Município, com a formação de um laço humano.