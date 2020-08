Mondim de Basto: Aprovado financiamento para a Rota das Memórias de Ermelo

O Programa de Desenvolvimento Rural 2020 aprovou recentemente o projeto ‘Rota das Memórias de Ermelo’. A proposta apresentada pelo Município de Mondim de Basto, consiste na instalação de sinalética ao longo da rota, o desenvolvimento de uma aplicação móvel e instalação de um diretório interativo de exterior, Mupi. Todos estes trabalhos representam um investimento de 75 010, 42€ e terá uma comparticipação do FEADER de 80%.

A Rota das Memórias tem como objetivo a valorização do território com enfoque no desenvolvimento social inclusivo, ecologicamente sustentável e no potencial de crescimento económico da aldeia de Ermelo e do concelho.

O Município de Mondim de Basto reconhece a importância do Turismo, daí considerar que o projeto ‘Rota das Memórias de Ermelo’, seja uma mais valia para os Mondinense e para quem nos visita.

Para o vereador Paulo Mota, “este investimento vem dar seguimento ao trabalho de valorização do nosso património. Ermelo, conhecido pela sua riqueza natural, tem também um enorme potencial no que respeita ao património cultural, edificado e imaterial. Uma aldeia com um foral dos mais antigos do distrito, com mais de oito séculos, e com um conjunto edificado de relevante interesse. Queremos que os visitantes que partem de Ermelo para as Fisgas, sejam agora convidados a descobrir a aldeia, numa rota interativa, que irá interpretar o edificado e disponibilizar informação sobre a cultura, as tradições e a história daquele local.