A sessão, que decorreu num ambiente informal, no espaço exterior do Água Hotels Mondim de Basto, contou com a presença do Presidente da Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal, Melchior Moreira, do Diretor Geral da Bloom Consulting Portugal e responsável pela plano estratégico, Filipe Roquette, e inúmeros convidados com destaque para os agentes económicos locais e os representantes das associações do concelho.

O Vereador Paulo Mota, com o pelouro do Turismo, abriu a sessão, fazendo um enquadramento do estudo realizado e dos indicativos que conduziram à definição da estratégia agora apresentada. Explicou que foram realizados inquéritos online e presenciais, foram analisadas as pesquisas que os utilizadores fazem do concelho de Mondim de Basto, mas também foram recolhidos contributos da população local.

O objetivo deste plano é dar a Mondim o reconhecimento merece: “todos juntos vamos afirmar Mondim como um destino turístico de referência”.

Com esta estratégia o Município marca um caminho, um rumo, para a próxima década.

Um plano de ação com 22 projetos foi criado e será levado a cabo por uma equipa multidisciplinar que implementará este ambicioso conceito de Explorador por Natureza. Estes 22 projetos estão agrupados em quatro caminhos a explorar: o caminho do desafio, o caminho da descoberta, o caminho da calma e o caminho da capacitação, que pretendem proporcionar uma experiência completa a toda a família.

A preparação e qualificação do território, bem como a capacitação das pessoas e das empresas são fatores fundamentais para o sucesso desta estratégia e, por isso, a autarquia pretende o envolvimento de todos os que vivem e trabalham em Mondim.

O Presidente da Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal, Melchior Moreira, elogiou o empenho do executivo municipal na criação desta estratégia para o turismo e agradeceu o contributo que Mondim de Basto tem dado para o crescimento dos indicadores turísticos em toda a região.

O Presidente da Câmara, Humberto Cerqueira, fechou a sessão partilhando o orgulho de ver uma equipa tão motivada em dar notoriedade a um território tão rico, diferente, cheio de ativos naturais, culturais, gastronómicos e humanos. Humberto Cerqueira pretende que todos vejam Mondim como um sítio a explorar, onde se possa ser desafiado ou, simplesmente, conhecer em paz. O autarca explicou que “o Turismo é o setor da economia que regista maior crescimento. Mais Turismo significa mais investimento público, mais investimento privado e mais emprego”.

A autarquia de Mondim de Basto prevê investir dois milhões de euros neste setor, entre candidaturas aprovadas e executadas, e candidaturas submetidas