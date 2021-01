Mondim de Basto apoia famílias e empresas com redução das tarifas da água e saneamento

A Câmara Municipal de Mondim de Basto deliberou hoje, em reunião de câmara, aprovar novas medidas de forma a atenuar os constrangimentos provocados pelo novo confinamento geral, decorrente da pandemia COVID-19 quer para famílias, quer para empresas.

As medidas agora aprovadas dizem respeito aos serviços de abastecimento de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos e preveem a atribuição de reduções e isenções, respetivamente, para os clientes não-domésticos e para os utilizadores domésticos, já na fatura do mês de janeiro.

A Câmara Municipal prorrogou o desconto de 60% no total das faturas das empresas sediadas no concelho, tal como já vinha a ser praticado nos últimos dois meses.

Esta medida será reforçada por uma isenção total do pagamento da fatura da água, saneamento e resíduos sólidos para as empresas que tenham sido obrigadas a encerrar ou cuja atividade tenha sido fortemente condicionada pelas restrições impostas. Para usufruírem desta medida, as empresas deverão entregar comprovativo de situação.

As famílias Mondinenses vão também beneficiar da isenção de pagamento de todas as taxas fixas de água, saneamento e resíduos sólidos, por forma a compensar algum acréscimo de consumo resultante da permanência em casa.

Estas reduções e isenções irão ser aplicadas já na fatura do mês de janeiro, num valor estimado em 10.627,00€ que a autarquia abdicará em favor das empresas e famílias.

A Câmara Municipal irá reavaliar mensalmente a necessidade de aplicação destas ou de outras medidas, que se afigurem benéficas para amenizar o efeito da crise e promovam a recuperação económica das empresas e das famílias, de acordo com a disponibilidade orçamental.