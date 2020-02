Mondim de Basto apoia associações desportivas em 47.500 euros

À semelhança do que tem acontecido nos anos transatos, a Câmara Municipal vai continuar a apoiar os planos de atividades das associações desportivas do concelho, propostos para o corrente ano de 2020, disponibilizando, para tal, uma verba no valor de 47.500 euros.

Para usufruírem deste apoio, e tal como estipula o regulamento municipal desta medida, as associações sediadas no concelho e sem fins lucrativos puderam apresentar a sua candidatura às seguintes categorias: “Desporto de Rendimento – Competição/Prática Desportiva Não Profissional (Sénior)” e “Desporto de Rendimento – Formação Desportiva/Atividade Regular”.

Assim, apresentaram candidaturas para obtenção de apoios, sete associações, designadamente, o Mondinense Futebol Clube, o Atei Futebol Clube, a Associação de Ciclismo e BTT Sr.ª da Graça, a Associação de Atletismo de Mondim (AMA), o Clube de Parapente de Basto, o Clube de Caça e Pesca de Mondim de Basto e a Associação Champions MMA.

Além deste apoio financeiro, e como forma de garantir uma oferta desportiva variada, a autarquia assegura ainda os transportes dos clubes para as provas, bem como a manutenção das instalações desportivas.