A cerimónia de encerramento da XXIª Edição dos Encontros de Basto e Barroso decorreu no passado dia 27 de junho, no Auditório da Assembleia Municipal de Mondim de Basto e contou com a presença da Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Professora Maria Fernanda Rollo.

Antes dos discursos finais, o programa do dia ficou marcado pelas conferências “Desafios e Oportunidades do Digital na Educação” – um tema atual que permitiu a partilha de projetos e a reflexão sobre as escolas do futuro; e “Princípios orientadores para a implementação de uma política nacional de Ciência Viva”, da responsabilidade da Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Professora Maria Fernanda Rollo

Estas conferências de encerramento dos Encontros de Basto e Barroso atraíram a participação de dezenas de profissionais da educação, encarregados de educação e alunos, que desde o dia 9 de abril participaram nas diversas atividades que constituíram o extenso programa deste ano.

Os Encontros de Basto e Barrosos são uma iniciativa anual, promovida pelo Centro de Formação de Basto que procura, através da educação, manter a coesão dos quatro municípios de Basto com o Barroso.

Na cerimónia estiveram presentes os vereadores da Educação de todos os Municípios.

No discurso de encerramento, o Presidente da Câmara, Humberto Cerqueira, referiu que a educação é o grande motor do desenvolvimento das comunidades e que “em Mondim de Basto vão ser investidos, nos próximos dois anos, três milhões de euros, na requalificação da Escola EB 2,3/S, em programas de combate ao insucesso e abandono escolar. Enumerou as medidas da autarquia que tem garantido transporte gratuito a todos os alunos do concelho, livros e material escolar, refeições de qualidade, atividades de enriquecimento curricular desde o pré-escolar, apoio ao ensino de música e tem investido na componente de apoio à família e na ocupação dos jovens durante as pausas letivas”.