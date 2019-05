Mondim de Basto acolhe 1ª Edição da Bienal do Granito

A Bienal do Granito vai decorrer entre maio e setembro e tem como objetivo promover a divulgação do granito e seus derivados. A cerimónia de abertura está agendada para o próximo dia 11 de maio, às 16 horas, nos Paços do Concelho de Mondim de Basto e a entrada é gratuita.

A 1ª Edição da Bienal do Granito, que se vai desenvolver entre maio e setembro do presente ano, vai integrar as componentes de cultura, design e escultura e pretende envolver profissionais, estudantes e artistas na criação de novos produtos para o mercado, estimular o desenvolvimento de novos materiais em granito, a introdução de design nos produtos atuais, assim como o estudo técnico do granito.

Desta forma, a autarquia estabeleceu parcerias com a Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos, com o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, com a Universidade do Porto e com a Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo.

“A indústria extrativa tem um papel fundamental na economia do concelho. Acreditamos que a valorização e a diferenciação dos produtos pode favorecer o investimento em atividades de base inovadora e aumentar a capacidade de iniciativa do tecido empresarial no concelho”, explica o vereador Paulo Mota.

Estas instituições, através dos seus cursos de design ao nível de licenciatura e mestrado, vão desenvolver um conjunto diversificado de novas peças.

Através de abordagens inovadoras e criativas, os projetos académicos vão poder contar com o apoio das empresas locais ao longo da execução das peças, ao nível da partilha dos seus meios tecnológicos.

A cerimónia de abertura está agendada para o próximo dia 11 de maio, às 16 horas, nos Paços do Concelho de Mondim de Basto.

Os projetos finais vão ser exibidos no decorrer dos vários momentos, em Mondim de Basto. A participação em todos os eventos será livre, sem quaisquer custos para a assistência.

Para mais informações consulte o website da 1ª Edição da Bienal do Granito, em Mondim de Basto: http://bienaldogranito.mondimdebasto.pt/

Programa:

11 de maio – Sábado

Abertura da Bienal

16H00 – Cerimónia de Abertura da Bienal do Granito de Mondim de Basto

18H00 – Abertura do 1º Simpósio de Granito de Mondim de Basto

18H30 – Momento Musical – ESMAE

29 de junho – sábado

10H00 – Encontro de Negócios do Granito – mesa redonda de peritos em internacionalização e desenvolvimento de novos produtos

15H00 – Abertura da Exposição das peças de design dos projetos académicos

16H00 – Abertura das Instalações Sonoras de Luz e Som na Vila de Mondim de Basto – ESMAE

setembro

Encerramento da 1ª Edição da Bienal do Granito

Apresentação das 3 partituras desenvolvidas no âmbito da Bienal do Granito.