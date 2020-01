Mondim de Basto: a importância da certificação para produtores locais

O quarto dia de promoção e sensibilização do Mercadinho Rural decorre no próximo dia 17 de janeiro na Câmara Municipal de Mondim de Basto e irá durante a manhã promover uma sessão sobre a temática “A importância da certificação: – DO, IG, DOP e IGP”.

Entre as 9h00 e as 11h00 o tema da sessão será “A importância da certificação: – DO, IG, DOP e IGP”, direcionada para os produtores locais com o objetivo de sensibilizar para a importância da certificação dos produtos, de modo a ganharem vantagem competitiva relativamente à concorrência, demonstrando qualidade nos seus produtos. A sessão a promover no próximo dia 17 de janeiro será dinamizada pela formadora Helena Ribau, consultora especialista em Engenharia Alimentar e com grande experiência em questões ligadas à segurança alimentar.

A inscrição é gratuita, mas de caráter obrigatório através do link https://forms.gle/SmN76QbDSZz37mTa7 ou através do contacto 255 389 300.

No concelho de Mondim de Basto, o sector primário tem vindo a ganhar escala, representando, aproximadamente 40% da atividade económica das empresas com sede no território. Atendendo a esta dinâmica económica, o Município tem vindo a executar várias ações que pretendem criar soluções sustentáveis que privilegiem a economia local, através da criação de condições de comercialização de produtos e serviços baseados nos seus recursos endógenos. O Mercadinho Rural de Mondim de Basto é disso exemplo. Surgiu há 3 anos atrás e decorre, quinzenalmente e às sextas-feiras, na Praça do Município.

São muitos os consumidores que têm já o hábito de adquirirem produtos aquando da sua realização, no entanto é necessário criar condições para a adesão por parte de todos os atores da sociedade para comercializar e adquirir produtos locais. Desta forma, o Município irá realizar um conjunto de ações de promoção e sensibilização com o objetivo de melhorar as condições de funcionamento do atual Mercadinho Rural, incrementar a procura pelos produtos com origem no território de Mondim de Basto, promover o associativismo dos produtores locais e fomentar a compra de produtos agrícolas e transformados com origem em Mondim de Basto por parte dos agentes económicos locais.

Estas ações decorrem do projeto “Mercadinho Rural de Mondim de Basto”, promovido pelo Município de Mondim de Basto que irá promover 12 ações de promoção/sensibilização em 2019 e 2020. O projeto é cofinanciado pelo PDR 2020, LEADER, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural.