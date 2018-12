Decorreu, no passado dia 3 de dezembro, no restaurante Casa do Lago de Mondim de Basto, o 3º Encontro Empresarial do projeto Mondim Coopera.

Com o tema “Como potenciar os produtos locais de Mondim de Basto”, este encontro reuniu agentes locais do setor do vinho, do fumeiro, do mel, dos doces regionais, empreendedores e empresários, que puderam conhecer e partilhar com os oradores convidados, experiências de sucesso que podem inspirar os produtores a valorizar os seus produtos e a obter maior rendimento.

O painel de oradores deste 3º Encontro Empresarial foi constituído por Miguel Fonseca, CEO da Quinta de Curvos em Esposende, que apresentou a sua experiência no processo de internacionalização dos Vinhos Verdes da Quinta de Curvos; Arminda Costa, sócio-gerente da Quelha Branca, localizada em Amares, testemunhou a sua experiência em produtos endógenos, mais especificamente a partir da laranja de Amares que utiliza como principal matéria-prima na produção de compotas, bolachas, chutneys, licores, azeite aromatizado, vinagre aromatizado e pasta de azeitona e possui certificação em Modo de Produção Biológica.

Esta sessão teve como moderadora Bebiana Monteiro, engenheira, produtora, investigadora e auditoria de diversas empresas no setor do vinho, que além da direção da sessão, promoveu um espaço de networking entre os participantes.

Com todos os participantes foi ainda dinamizado um showcooking, com produtos endógenos como a carne maronesa, os milhos, o cabrito e o mel, acompanhados pelos refrescantes Vinhos Verdes da região.

Estes encontros integram as ações do projeto Mondim Coopera, que resulta de uma candidatura conjunta do Município e do Núcleo Empresarial de Mondim de Basto ao programa de financiamento Portugal 2020 e que representa um investimento de 443 000 euros. Qualificar as PME’s dos setores agroalimentar, restauração, alojamento, turismo e a indústria extrativa – granito em especial, para a aposta em fatores de inovação e diferenciação como geradores de competitividade, é o objetivo deste projeto.

