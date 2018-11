O Município de Boticas procedeu à modernização dos espaços e equipamentos escolares do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro (AEGM), através da instalação do Sistema de Gestão Integrada para a Administração Escolar (GIAE) e da instalação de equipamento interativo e informático.

A implementação do sistema GIAE tem como principais funcionalidades o controlo de acessos ao estabelecimento de ensino, o pagamento e acesso aos diferentes serviços escolares, e a disponibilização, via online e através de password individual atribuída aos pais e encarregados de educação, de toda a informação relativa ao seu educando (classificações, faltas, entre outros).

O acesso a todas estas funcionalidades só foi possível mediante a criação de um cartão magnético entregue a cada um dos alunos, o que lhes permite ter maior flexibilidade, por exemplo, para a aquisição das senhas de refeição, evitando assim a utilização de dinheiro dentro da escola.

Além da instalação de 10 quadros interativos nas salas de aula, foi ainda implementado um sistema informático, composto por 100 terminais cliente e 6 servidores, que disponibiliza aos professores e alunos, um conjunto de ferramentas tecnológicas mais interativas.

Através da utilização deste sistema, os docentes conseguem lecionar as matérias de forma mais dinâmica e, simultaneamente, ter maior controlo sobre os conteúdos visualizados por cada aluno, dentro da sala de aula.

Sendo este um método baseado em tecnologia “thin clients”, é possível garantir poupanças na ordem dos 75% em custos com a manutenção de hardware, comparativamente aos computadores desktop, e a redução, na mesma percentagem, do consumo energético da escola.

Além disso, esta tecnologia apresenta um elevado grau de fiabilidade e durabilidade, garantindo assim a sustentabilidade do investimento.

A modernização do AEGM decorreu no âmbito do financiamento resultante de uma candidatura ao programa NORTE 2020 – EIXO PRIORITÁRIO 8 – Educação e Aprendizagem ao Longo da Vida, teve um investimento total elegível de 247.635,00€ e uma comparticipação FEDER de 210.489,75€, correspondente a uma taxa de cofinanciamento de 85% do custo total elegível da operação.

