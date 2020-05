Missão Continente: associações de Vila Real recebem 40 mil euros

O projeto “MuDança”, da Associação Vila Real a Dançar, e o projeto “Comer com Saúde, Mexer com Alegria”, da Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real, foram dois dos vencedores do donativo Missão Continente 2019/20. Este programa seleciona 10 projetos nacionais que se focam na prevenção da obesidade infantil e pelos quais é distribuído 167 mil euros, angariado através da venda de presentes solidários dos Angry Birds durante o último Natal.

O projeto “MuDança”, que irá receber 20 mil euros, é um programa multidisciplinar, com foco central num plano de atividade física, tem a Dança como vertente principal, à qual acrescenta um plano individual de exercício físico. São também realizados mensalmente workshops de alimentação saudável e showcooking, com as crianças e os seus encarregados de educação. Todas estas atividades serão gratuitas, incluindo equipamentos e transporte.

O projeto “Comer com Saúde, Mexer com Alegria”, que irá receber 20 mil euros, traduz uma parceria entre a Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real e o Abambres Sport Club com o objetivo de promover a atividade física adaptada, a adoção de hábitos de alimentação saudável e a inclusão social, através de projetos conjuntos entre crianças e jovens com deficiência ou incapacidades (80) e crianças e jovens que frequentam o clube (246).

A Missão Continente recebeu 164 candidaturas de entidades nacionais sem fins lucrativos, privadas ou públicas com projetos no âmbito da prevenção da Obesidade Infantil que foram sujeitas a uma votação online e avaliadas por um júri especializado, em função da pertinência e do impacto de cada projeto junto dos mais jovens.

O júri, composto pelo Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, a Direção-Geral da Saúde, a Direção-Geral da Educação, a Associação Portuguesa de Nutrição e a Federação Portuguesa de Futebol, selecionou 10 projetos referentes a cinco escolas, uma associação de pais, duas entidades de saúde e duas entidades do setor social.

Os valores atribuídos a cada um dos projetos variam entre os 10 mil e os 22 mil euros e vão permitir pôr em prática ideias para promover hábitos saudáveis através de ações de formação e sensibilização, workshops, showcookings e promoção da importância do exercício físico junto das crianças, pais e comunidade escolar.

Após a distribuição dos donativos a cada projeto vencedor é realizado um plano de acompanhamento que ajuda a implementar os projetos selecionados através de workshops de capacitação, visitas, acompanhamento contínuo e apoio técnico.

Alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, a Missão Continente, reforça, assim, a sua atuação no âmbito da alimentação saudável, continuando o seu apoio a iniciativas transformadoras e com impacto social, de diferentes associações do setor social em Portugal.

O detalhe dos vencedores do Donativo Missão Continente 2019/20 encontra-se disponível no site da Missão Continente: https://missao.continente.pt/