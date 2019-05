Miss e Mister Escola em Vila Real

Decorreu no dia 7 de maio, no Teatro de Vila Real, a Gala Miss e Mister Escola 2019, iniciativa promovida pelo Município, no âmbito do Mês da Juventude, que contou com a participação de todas as escolas do 2º e 3ºciclos, secundárias, profissionais e cooperativas do concelho de Vila Real. Os vencedores desta edição, que contou com a apresentação de Inês Mendonça e Carlos Peixoto, foram os jovens Sara Almeida, da Escola Secundária de S. Pedro, e João Santelmo, da Escola Secundária Camilo Castelo Branco.



Nesta gala desfilaram ainda seis vestidos reciclados realizados no âmbito do projeto “Juventude @Eco”, idealizados e executados por alunas das Escolas Secundária Camilo Castelo Branco, Secundária de S. Pedro, do Agrupamento de Escola Morgado Mateus, e da Escola Profissional Agostinho Roseta e cujo resultado final evidenciou a criatividade e a originalidade das suas autoras.



A animação da Gala foi, como já é habitual, outro momento muito aguardado pelo público que voltou a encher o grande auditório do Teatro, para testemunhar e aplaudir os jovens talentos Vila-realenses. Destacam-se aqui as atuações do jovem pianista Manuel Sequeira Bastos, que executou de forma brilhante um tema de Sérgio Godinho e outro de sua autoria, da banda Tuesday Morning, formada em janeiro de 2018, pelos jovens Maria Gouveia, Nuno Fernandes e Rita Cruz, que tocou versões acústicas de várias músicas e, a encerrar na noite, do jovem Vila-realense David Ramos, que se prepara para lançar o seu primeiro álbum de originais em setembro de 2019, e que contagiou toda a plateia com a sua energia.



A gala contou ainda com a participação da PT Academy, do Grupo de Ginástica de Representação 2 do Ginásio Clube de Vila Real e do grupo musical constituído pelas alunas Bruna Eiriz e Mariana Costa, e pelo professor Ricardo Santelmo, da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, que interpretaram algumas músicas atuais.



A Gala Miss e Mister Escola 2019 teve o apoio da loja Naf-Naf, loja Cardoso da Saudade e cabeleireiro Karla.