Misericórdia de Mesão Frio iniciou vacinação à Covid-19

A Santa Casa da Misericórdia de Mesão Frio iniciou, no sábado passado, o seu processo de vacinação contra a COVID-19. Entre idosos e colaboradores da instituição, a vacinação da primeira dosagem abrangeu um total de 170 pessoas, que dentro de três semanas irão receber a segunda dose.

O critério da vacinação está relacionado com os concelhos onde há maior incidência de COVID-19, não sendo o caso de Mesão Frio, o que fez com que só agora a Santa Casa da Misericórdia de Mesão Frio tenha sido contemplada com a vacinação. Nesta primeira fase do plano de vacinação, ficaram por vacinar o Provedor e os colaboradores de serviço externo (apoio domiciliar e motoristas).Para Alberto Pereira, Provedor e Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, esta campanha de vacinação, numa semana tão conturbada para o País, traduz-se em mais um sinal de esperança no combate à pandemia: “é uma luz ao fundo do túnel e um passo fundamental para proteger os mais vulneráveis, que são os idosos, bem como os profissionais que diariamente cuidam deles.”

A Câmara Municipal de Mesão Frio continuará a acompanhar as necessidades dos grupos populacionais mais vulneráveis e a prestar todo o tipo de apoio, essencial para ultrapassarmos esta fase e alcançarmos a tão esperada imunidade de grupo.