Misericórdia de Lamego reforça competências dos colaboradores

A formação é cada vez mais uma área central de atuação da Santa Casa da Misericórdia de Lamego com o objetivo de alcançar as melhores práticas. O universo de colaboradores abrangido pelo plano de formação delineado para o ano em curso é superior a cem pessoas. Um leque de funcionários abrangente, com níveis de formação bastante distintos e que exercem a sua atividade em áreas e valências muito diversas.

O plano de formação foi atualizado na sequência do aparecimento da atual situação de pandemia, cuja evolução poderá desencadear em breve a realização de novas iniciativas. Este ano, os colaboradores da Misericórdia de Lamego estão a receber formação específica nas seguintes áreas: primeiros socorros, ética e deontologia, intervenção terapêutica e familiar no acolhimento residencial de crianças e jovens e relacionamento interpessoal. A juntar a isto, com o objetivo de reforçar as suas competências e aprofundar conhecimentos estão também a aprender técnicas e comunicação de trabalho em equipa, bem como de atendimento ao público e organização do trabalho.

A Misericórdia de Lamego é uma instituição de solidariedade social com cinco séculos de História vocacionada para o apoio social, sensível e atenta aos problemas e carências das pessoas mais desfavorecidas.