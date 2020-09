Misericórdia de Lamego prepara novo ano letivo com todo o cuidado

O início do novo ano letivo está à porta. O regresso das atividades no jardim de infância da Misericórdia de Lamego está a ser preparado com todo o cuidado, devido à atual pandemia. Serão acionados por isso protocolos de segurança e planos alternativos com vista a garantir a segurança das crianças em idade pré-escolar e mitigar o risco de contágio.

A Misericórdia de Lamego tem como missão principal fazer crianças e famílias felizes. No plano pedagógico, os projetos curriculares continuarão a estimular o desenvolvimento pessoal e social dos mais pequenos, em estreita colaboração com a família e a comunidade envolvente. Dividido em três salas distintas, o jardim de infância dinamizará diversas ações nos domínios motor, cognitivo, da linguagem e sócio emocional.

Durante os próximos meses, o sucesso pedagógico também será trabalhado através de várias atividades extracurriculares. As iniciativas a desenvolver serão planificadas em função da idade – dos 3 e aos 5 anos – e das necessidades específicas. Para começar, haverá dança, música e introdução ao inglês. Mas a expetativa é alargar a oferta.

As inscrições para a creche e para o jardim de infância da Misericórdia de Lamego para o novo ano letivo já se encontram abertas para bebés e crianças em idade pré-escolar. Devem ser formalizadas nos respetivos Serviços Administrativos, situados no Largo Dr. João de Almeida, ou através dos contactos 963 608 258/ 254 656 850 e do email geral@scmlamego.pt.

Estas valências têm em vigor acordos de cooperação com a Segurança Social que reduzem o valor das mensalidades.