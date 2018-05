Misericórdia de Lamego organizou Encontro de Boccia com 100 idosos

A Misericórdia de Lamego foi a instituição anfitriã do sétimo Encontro de Boccia, prova a contar para o 2º Campeonato Institucional Sénior. O Pavilhão do Complexo Desportivo acolheu mais de 100 idosos provenientes de dez instituições de solidariedade social do distrito de Viseu que “mediram forças” nesta competição que decorreu a 24 de abril. Na vertente desportiva, os utentes da Misericórdia de Tarouca alcançaram a primeira posição.

Recorde-se que o Lar de Idosos de Arneirós, da Misericórdia de Lamego, já conquistou alguns pergaminhos nesta modalidade desportiva que possui uma forte tradição no nosso país por não existir limite de idade para a sua prática e poder ser jogado por pessoas portadoras de limitações físicas e motoras. Na etapa de Lamego do Campeonato Institucional, esta Misericórdia fez-se representar por duas equipas, constituídas cada uma por seis utentes, que estiveram sempre muito determinadas a conseguir um bom desempenho. Após a conclusão da vertente competitiva, os atletas participaram num almoço-convívio servido no Complexo Desportivo.

Situado na Quinta do Pilar (Vila Nova de Souto d´El Rei), o Lar de Arneirós tem capacidade para acolher 78 utentes. A ala mais recente foi inaugurada em dezembro de 2006. Entre outros objetivos específicos, esta resposta social assegura a satisfação das necessidades básicas da pessoa idosa, nomeadamente o alojamento, a saúde, a higiene, o conforto e o lazer.