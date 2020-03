Misericórdia de Lamego organiza dinâmica de grupo para beneficiárias do RSI

A Misericórdia de Lamego tem desenvolvido, ao longo dos últimos anos, um leque variado de atividades especialmente dirigidas às famílias mais desfavorecidas do concelho que beneficiam do Rendimento Social de Inserção (RSI). O objetivo fundamental é promover o progresso pessoal e social destas pessoas e incentivar, entre elas, uma maior abertura à dinâmica de grupo.



No edifício onde está sedeada a equipa multidisciplinar “entrelaços” desta Santa Casa, situado na Rua da Olaria, doze beneficiárias do RSI dedicaram algum do seu tempo livre a participar numa ação de sensibilização que celebrou o Dia Mundial da Mulher. Em termos práticos, foi dinamizada uma sessão de maquilhagem e manicura, incluindo um tratamento de pele, no qual foram utilizados sobretudo produtos naturais como a laranja, o limão e o açúcar.

Satisfeitas com esta agradável surpresa, as mulheres sentiram-se mais valorizadas, afirmando que este “miminho” ajudou a melhorar a sua autoestima.



A equipa multidisciplinar “entrelaços” da Misericórdia de Lamego, constituída por uma assistente social, uma psicóloga e uma educadora social, tem como objetivo primordial implementar um trabalho de proximidade com as famílias, apoiando-as em situações de maior vulnerabilidade social e promover, deste modo, a sua autonomização.