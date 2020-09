Misericórdia de Lamego investe em formação profissional no Lar de Idosos

A Santa Casa da Misericórdia de Lamego está a promover este ano um conjunto alargado de atividades na área da formação profissional que visa reforçar as competências dos colaboradores do Lar de Idosos de Arneirós. O plano de formação abrange todas as categorias profissionais e foi atualizado na sequência do aparecimento da atual situação de pandemia.

A valorização das competências do quadro de pessoal assume um papel cada vez mais relevante no seio desta instituição, numa lógica de estimular a aprendizagem ao longo da vida. Durante os últimos meses, os profissionais do Lar de Idosos de Arneirós receberam formação específica nas seguintes áreas: habilidades sócio emocionais do cuidador, primeiros socorros e aspetos práticos na prestação de cuidados de saúde.

Até ao final do ano, estão no entanto previstas diversas outras ações de atualização e aprofundamento dos conhecimentos, nomeadamente nas áreas da geriatria (práticas de mobilização, transferência e posicionamento dos idosos), situações de emergência na terceira idade e prevenção de acidentes, higiene e alimentação na pessoa idosa e, por último, na área da demência.

Devido ao surto do novo coronavírus ocorrido em abril último, esta resposta social acolheu ainda uma equipa de Saúde Pública que orientou a sua intervenção nas áreas da gestão e separação de utentes com covid 19 e na separação trajetos limpos/ trajetos sujos.

Com um legado histórico de cinco séculos, a Santa Casa da Misericórdia de Lamego é hoje uma instituição de referência, no concelho e na região, na área da solidariedade social e trabalha todos os dias para alcançar patamares de excelência na prestação de cuidados a todos os utentes.