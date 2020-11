Misericórdia de Lamego celebra missa em memória dos Irmãos falecidos

A Santa Casa da Misericórdia de Lamego vai celebrar uma missa em memória de todos os Irmãos já falecidos, presidida por D. António Couto, Bispo da Diocese de Lamego. A eucaristia será celebrada na Igreja das Chagas, no próximo dia 28 de novembro, pelas 11 horas. O Coro desta Santa Casa marcará presença, embora numa versão reduzida, com um reportório eucarístico.

Os familiares dos Irmãos falecidos estão convidados a participar neste ato litúrgico que também assinalará o 432º aniversário da fundação do Mosteiro das Chagas.

No contexto da atual pandemia, a presença de fiéis obedecerá a estritas normas de segurança definidas pela Direção-Geral da Saúde e pela Conferência Episcopal Portuguesa. No interior deste local de culto e de oração é obrigatório o uso de máscara e a prévia higienização das mãos.

Recorde-se que o Mosteiro das Chagas, foi fundado por ordem de D. António Teles de Menezes, Bispo de Lamego, no antigo Campo do Tablado, e iniciado com um grupo de clarissas, todas irmãs do Bispo, provenientes do Convento de Monchique, da cidade do Porto. Mais tarde, muitas das capelas instituídas no Mosteiro ao longo dos séculos XVII e XVIII, bem como os respetivos recheios de escultura, foram doadas para o acervo do Museu de Lamego.

Resta agora a Igreja das Chagas, uma das mais belas joias do património arquitetónico existente na região do Douro, propriedade da Misericórdia de Lamego, depois de em 1911 um incêndio ter destruído o antigo templo desta irmandade.