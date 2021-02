Misericórdia de Lamego aderiu à campanha do Dia Mundial do Cancro

A Santa Casa da Misericórdia de Lamego aceitou mais uma vez o repto da Liga Portuguesa Contra o Cancro para aderir à campanha de consciencialização “Eu Sou e Eu Vou” que pretende mobilizar todos os setores da sociedade a mudar comportamentos, com vista a combater as doenças oncológicas em Portugal.

No âmbito desta campanha, a mais antiga e importante instituição de solidariedade social do concelho iluminou o histórico edifício que alberga a sua sede com as cores laranja e azul que assinalaram o Dia Mundial do Cancro. Esta iniciativa simbólica visou apelar à mudança e à mobilização de ações, enfatizando o papel significativo que cada cidadão tem na sua saúde e no futuro.

Como complemento, o Provedor António Carreira também deixou, através das redes sociais, uma mensagem de ânimo e conforto a todas as pessoas que neste momento travam uma luta diária contra esta doença e apelou à prevenção e à mudança de comportamentos. “Esta é uma luta de todos”, sublinhou.

A campanha “Eu Sou e Eu Vou” continuará a inspirar mudança e mobilização para uma ação nacional que visa unir a população na luta contra o cancro, ao mesmo tempo que sensibiliza para a literacia em saúde e reforça a importância da equidade no acesso aos cuidados em oncologia.