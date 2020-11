Misericórdia de Chaves com 157 casos de Covid-19 e uma morte

A Santa Casa da Misericórdia de Chaves, com um total de 157 casos de infeção por Covid-19, registou hoje a primeira morte. Trata-se de uma mulher de 77 anos, com outras patologias, que segundo o provedor, em declarações à Lusa, estava no Lar de Vidago.

Três dos cinco lares da Santa Casa da Misericórdia de Chaves registam, até ao momento, 157 casos confirmados de Covid-19, 111 utentes e 46 funcionários. As outras duas instituições, de Casa dos Montes e Vilarelho da Raia, estão a ser testadas.

A ARS Norte confirmou, ainda, à Lusa, existirem 191 casos em 242 utentes e 74 casos em 172 funcionários nos lares das várias IPSS do concelho de Chaves.

O concelho de Chaves – o que inspira maior preocupação por parte das autoridades de saúde no distrito – tem neste momento 626 casos ativos e sete mortes por Covid-19.