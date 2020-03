Mirandela adota medidas de prevenção mais restritivas contra Coronavírus

O Município de Mirandela, considerando a evolução da situação epidemiológica do novo Coronavírus, e visto que já foram registados três casos confirmados de Coronavírus neste concelho, adotou a implementação de um conjunto adicional de ações de natureza excecional, no sentido de prevenir e controlar a propagação da doença.

Essas medidas prevêem o encerramento de todos os edifícios municipais e respetivos serviços e a manutenção do Serviço Municipal de Proteção Civil, estando acautelados os serviços municipais de água, saneamento e limpeza urbana.

Para além disso, os prazos de todos os processos administrativos relativos a pagamentos (água, refeições escolares, alojamento, rendas, licenças, entre outros) estão prorrogados até ao estabelecimento da normalidade e não serão imputados juros de mora.

O Município mirandelense determinou, ainda, o encerramento de todos os parques infantis e Bio Saudáveis do concelho, dos WC’s públicos (com exceção dos WC’s do Mercado para uso exclusivo dos estabelecimentos); proibiu o acesso ao parque de estacionamento subterrâneo do Mercado e limitou o acesso ao Mercado Municipal (exclusivamente efetuado pelo portão lateral – Rua do Mercado) em condições controladas para abastecimento e aquisição de bens alimentares. Este último estará aberto das 8:00 h às 19:00 h até ao dia 20 deste mês e, a partir de dia 23 de março, passará a estar aberto das 8:00 h às 13:00 h e encerrará ao fim de semana.