Ministro em Vila Real em Roteiro da Defesa Nacional

No âmbito do 1º Roteiro da Defesa Nacional, o Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, visitou ontem Vila Real. Após a receção no Regimento de Infantaria n.º 13, o Ministro da Defesa esteve na Praça do Município, onde conheceu as casas do Comandante Carvalho Araújo e do navegador Diogo Cão, de onde seguiu para uma palestra na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Após o almoço, decorreu uma visita ao Centro Escolar do Douro e o contacto com empresários e gestores, no Régia Douro Park.

Estes programas descentralizados, estão destinados a promover um conhecimento e uma cultura de Defesa Nacional nas diferentes regiões do território nacional, em parceria estreita com os municípios e os governos regionais, pretendendo criar oportunidades privilegiadas de contacto entre decisores e cidadãos, administração central e local, sociedade civil e família militar.