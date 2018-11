O Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, esteve no passado dia 7 de novembro em Mondim de Basto, para visitar a obra de construção da nova ligação de Mondim de Basto à EN210 em Celorico de Basto, que já se encontra em curso.

No local onde, precisamente, vai nascer a nova ponte de ligação destes dois concelhos de Basto, juntaram-se dezenas de populares e demais entidades convidadas, que acompanharam esta visita.

O Presidente da Infraestruturas de Portugal, António Laranjo foi responsável pela apresentação do projeto cujo investimento ascende aos 7,6 milhões de euros e vai facilitar a mobilidade das pessoas que vivem e trabalham nestes concelhos, encurtando a extensão do atual trajeto, de 8,6 km para 3,7km, o que vai permitir a redução do tempo de percurso em 15 minutos e em condições de segurança reforçadas.

O Presidente da Câmara, Humberto Cerqueira, na sua intervenção revelou a satisfação de ver, já em execução, uma obra tão importante para o desenvolvimento do concelho e de toda a região, e que também já era esperada, há dezenas de anos, pela população mondinense. O autarca mondinense frisou que “para a história ficará a vontade de um concelho, a determinação do executivo municipal e o compromisso do governo assumido pelo Primeiro-Ministro, António Costa, em março de 2017, aquando da sua visita ao concelho”.

O Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, reconheceu a necessidade e a importância desta obra para a coesão territorial e para o desenvolvimento dos concelhos do interior, tendo ainda focado a persistência e a determinação do Presidente da Câmara de Mondim, na luta pela realização desta obra que vai permitir a ligação de Mondim de Basto aos principais eixos rodoviários.

A concretização desta nova ligação está prevista para o primeiro trimestre de 2020.

