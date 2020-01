Ministro da Educação visitou Escola Básica e Secundária de Mondim de Basto

O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues esteve, no passado dia 24 de janeiro em Mondim de Basto, para se inteirar dos trabalhos de Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica e Secundária do concelho, que se encontram a decorrer.

Acompanharam a visita do Ministro da Educação todos os elementos do Executivo Municipal e da Direção do Agrupamento de Escolas, bem como os técnicos responsáveis pelo projeto e pelo acompanhamento da obra.



Tiago Brandão Rodrigues destacou a importância desta requalificação para toda a comunidade escolar, tendo elogiado a persistência e os esforços quer da autarquia, quer da escola, para que esta obra avançasse.

Depois de conhecer os detalhes da obra, o Ministro da Educação fez questão de conhecer o projeto educativo do Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto, tendo contactado com alunos e docentes de diversos ciclos de ensino.

Recordamos que a obra de Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Básica e Secundária de Mondim de Basto teve início a 15 de dezembro de 2019, tem um prazo de execução de 10 meses e representa um investimento de 2.024.600,00€, financiado em 85 % pelo programa Norte 2020.