Ministro da Defesa Nacional visita UTAD

João Gomes Cravinho, Ministro da Defesa Nacional, desloca-se à UTAD, na próxima quarta-feira, dia 29 de janeiro, para uma visita no âmbito do primeiro Roteiro de Defesa Nacional que se realiza de 27 a 29 do corrente mês, em Baião, Lamego e Vila Real.

Estes programas descentralizados “destinam-se a promover um conhecimento e uma cultura de Defesa Nacional nas diferentes regiões do território nacional, em parceria estreita com os municípios e os governos regionais, criando oportunidades privilegiadas de contacto entre decisores e cidadãos, administração central e local, sociedade civil e família militar”.

No dia 29 de janeiro, a agenda é dedicada “ao conhecimento, inovação e economia de Defesa” pelo que, na UTAD, João Gomes Cravinho dará uma palestra, decorrendo, também no campus, atividades de divulgação da Defesa Nacional com exposição de equipamentos.